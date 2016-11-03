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Kültür-Sanat

Atillâ İlhan Roman ve Şiir Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

Roman Ödülü Ali Gür’ün Tavanarası adlı yapıtına verildi

03 Kasım 2016 22:20

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği Roman ve Şiir Ödülleri’nin sonuçları belli oldu.

Roman Ödülü Ali Gür’ün Tavanarası adlı yapıtına, Vakıf Özel Ödülü de Işıl Kocaoğlan’ın Bir Sabah Uyandığımda Yoktum adlı ilk romanına verilirken, şiir ödülü Tuğrul Tanyol’un Gelecek Günlerin Şarabı adlı yapıtına ve Vakıf Özel Teşvik Ödülü de Onur Şahin’in Gamdan Kale adlı ilk şiir kitabına verildi.

Roman ödülünün Seçici Kurulu’nda Onursal Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan, Roman Ödülü Seçici Kurulu Başkanı Mehmet Eroğlu, İnci Enginün, Asuman Kafaoğlu Büke, Ülkü Karaosmanoğlu ve Ali Cem İlhan yer aldı. Şiir ödülünün Seçici Kurulu’nda ise Doğan Hızlan’ın Onursal Başkanlığında, Şiir Ödülü Başkanı Metin Celal, Hüseyin Yurttaş, Haydar Ergülen ve Kerem Alışık yer aldı.

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı, düzenlediği Edebiyat Ödülleri ile Attilâ İlhan’ın her eserinde yansımaları bulunan ‘ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme’ misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesini hedefliyor. Vakıf ayrıca bu ödüllerle, İlhan’ın hayattayken yaptığı gibi, ilk kitaplarıyla genç ve kadın yazarları teşvik etmeyi amaçlıyor.

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