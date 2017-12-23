Atilla hakkında karar verecek jüri heyetinin soruları mahkemeyi şaşırttı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 22 Aralık (DHA)- ABD\'nin İran\'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile karşı karşıya olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili son sözü söyleyecek olan 12 kişilik jüri heyeti dördüncü günde de bir karara ulaşamadı. Jüri odasından duruşma salonuna zaman zaman notlar yollayarak ayrıntılı sorular soran jüri üyelerinin ince eleyip sık dokuyan tavrı, davaya bakan Yargıç Richard Berman ile savunma ve savcılık makamını şaşırttı. Savcılık makamı \'Şimdiye kadar savunma ve savcılık arasındaki iki teoriye ilişkin bu denli ayrıntılı betimlemeler isteyen bir jüri heyeti görmedim\' dedi. Hiç birisi de hukuk uzmanı olmayan jüri üyelerinin son derece karmaşık olduğu bilinen davada Atilla hakkında \'suçlu\' yada \'suçsuz\' kararı verebilmek için kapsamlı ve açıklayıcı bilgiler istemesi mahkeme tarafından olumlu karşılandı.

Yargıç Berman, davanın yeni yıla sarkması olasılığını göz önüne alarak, Ocak ayı içindeki tatil planını iptal ettiğini duyurdu. Berman, jüri heyetine de iki seçenek sundu. Savunma makamı, bugün bir karara varılamaması durumunda jüri görüşmelerinin 3 Ocak 2018\'de yeniden başlamasını talep ederken, Yargıç Berman jüri heyetine iki seçenek sundu. Savunmanın talebine de olumlu baktığını aktaran Berman, jürinin Noel tatilinden sonra yeni yıla kadar görüşmeleri sürdürebileceği yada 3 Ocak tarihine kadar görüşmelere ara verilebileceğini söyledi. Duruşma salonu bitişiğinde kapalı bir odada aralarında tartışan jüri heyetinin bugünkü görüşmesi Türkiye saati ile 00:30\'da sona erecek.