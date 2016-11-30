Atilla Gökçe: Çocuk tacizcisi antrenör firarda!

Milliyet Gazetesi yazarı Atilla Gökçe, çocuklara kötü muamele, cinsel taciz ve istismara karşı korunması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun çalışmalar yaptığını, tacizci bir antrenöre işten el çektirildiğini ancak söz konusu kişinin kayıplara karıştığını ileri sürdü.

Atilla Gökçe'nin 30 Kasım tarihli Milliyet Gazetesi'ndeki "Tacizci antrenör firarda!" yazısı şöyle:

Tacizci antrenör firarda!

Nefret yaratan, çirkin ve ahlaksız bir durum söz konusu. Maalesef yazının başlığı da doğru, olay da doğru.

“Esenlik ve Çocuk Koruma Programı”, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in TFF’na önerdiği kabul edilip uygulanan 25 projeden birincisi. Uygulama Terim gelir gelmez başladı. Federasyonun düzenlediği UEFA A, UEFA B antrenör kurslarında zorunlu ders olarak okutuluyor.

Futbol eğitimi 6 yaşından itibaren başlıyor. TFF’nin çeşitli yaş gruplarında önemli çalışmaları var. Eğitilen çocuklar yıldız futbolcu olmayabilir. Hatta profesyonel futbolcu bile olmayabilir. Ama iyi insan, iyi vatandaş olarak yetiştirilmeleri önemli. Çocuk eğitimine öncelikle çocukların korunmasından başlanıyor.

Bu kamplarda, eğitim merkezlerinde ve kulüplerde çocukların şiddete, aşağılamaya, yok sayılmaya, ayrım görmesine karşı çok sıkı önlemler alınıyor. Ve doğal olarak çocuklara yönelik cinsel tacizlerin ve tecavüzlerin önlenmesi için de ciddi çalışmalar yapılıyor.

Bugün bu konuyu yazmamın nedenleri var. Birincisi BBC gibi ciddi bir yayın kuruluşunda futboldaki taciz ve tecavüzlerin ne kadar yaygın olduğu, çağın sosyal sorunlarından biri olarak ortaya çıkıyor.

Ama bu sadece İngilizlere ait bir sorun değil. Sorun küresel... İngiliz Milli Takımı Kaptanı Wayne Rooney’in dediği gibi, mücadele için önce bilgiye ulaşmak gerek. Rooney aileleri uyarıyor: “Bizi arayın, haber verin... Mücadele edelim!”

Fatih Terim ve ekibinin de açık çağrısı bu... Ne var ki Terim Rooney’den en az iki yıl önce taciz ve istismarın önlenmesi için zaten ailelere seslenmiş durumda. Hukuk Kurulu’nun görüşlerini alarak işi mahkeme kararlarına kadar taşıyorlar. Sportif yaptırımlar ve koruma programının mahkeme dışındaki ayrıntıları Futbol Federasyonu’na ait. Terim ve ekibi çocuk tacizi ve istismarının önlenmesi için bilimsel kurumlarla da çalışıyor. İÜ Spor Fakültesi’nden Prof.Gülhan Gündüz, programın en etkin bölümlerinden birini, eğitim ve ailelerle iletişimi üstleniyor. Gülhan Gündüz’ün verdiği bilgilere göre, çocuk tacizcisi antrenöre işten el çektiriliyor. Hakkında dava açılıyor. Ancak antrenör firarda! Yargıya teslim olup aklanmayı değil, kaçmayı tercih ediyor.

TFF, Esenlik ve Çocukların Korunması programının kulüplere de yayılması, hazırlanan bir ahlak bildirgesinin imzalanması ve kulüplerde futbolla ilgili her bölümde duvara asılması için hazırlık yapıyor. Ayrıca programın adıyla kurullar oluşturulmasını da istiyor. TFF bu konuda duyarlı bir politika izlerken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile de işbirliği yapıyor. Fatih Terim, “Şimdi biz ailelerin güvenini kazandık. Çocukların her türlü travmaya karşı korunması için bilgi hattının çalışması şart. Çok iyi iletişim kurduk. 20’ye yakın olay dosyaya dönüştürüldü.” diyor.

Çocukların kötü muamele, cinsel taciz ve istismara karşı korunması için TFF öncülük yapıyor. Öteki federasyonlarda henüz böyle bir çalışma yok.

Terim’in 2 yıldan beri ne yaptığını merak edenlerin tff.org sitesindeki faaliyet raporunu okumasında yarar olduğu anlaşılıyor.