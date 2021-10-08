Atilla Dorsay ve Leman Dorsay Bursalılarla buluşacak

Duayen sinema eleştirmeni, yazar Atilla Dorsay, 14 Ekim’de Bursa’da söyleşi düzenleyecek.

Nilüfer Sanat ve Aykırı Sinema Derneği işbirliğinde düzenlenecek olan söyleşi, Doç. Ali Sait Liman moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Sinema eleştirilerine T24'te devam eden Dorsay,” sanat ve sinema ile geçen yaşamı, yazarlığı ve hatıraları ile” 14 Ekim’de saat 19:30’da Bursalılarla buluşacak.

Leman Dorsay, da yeni fotoğraflarını sanatseverlerle paylaşmaya hazırlanıyor.

Leman Dorsay’ın “Yansımalar” fotoğrafları 14-28 Ekim tarihleri arasında Konak Kültürevi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.