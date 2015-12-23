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Kültür-Sanat

Atilla Dorsay, sinemanın ünlüleriyle Yeşilçam albümünü imzaladı

İstiklal Caddesi Mephisto'daki imza gününde sinemadan çok sayıda ünlü Dorsay'a eşlik etti...

23 Aralık 2015 18:05

Türkiye'nin önde gelen sinema eleştirmeni ve T24 yazarı Atilla Dorsay, sinemanın ünlüleriyle Yeşilçam'dan 100 Portre adlı albüm kitabını imzaladı.

Bugün Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Mephisto Kitabevi'nde başlayan imza günü saat 15.00'ten 17.30'a kadar sürdü. Albümde yer alan sanatçılardan bir bölümü de kitapta kendilerine ayrılan sayfaları imzaladı.

İmza gününe katılanlar arasında şu isimler yer alıyor:

SELDA ALKOR, AYTAÇ ARMAN, ENGİN AYÇA, REİS ÇELİK, FÜSUN DEMİREL, HALİL ERGÜN, SELMA GÜNERİ, BİKET İLHAN, LALE MANSUR, YUSUF SEZGİN, HALE SOYGAZİ, OSMAN ŞAHİN, GÜLSEN TUNCER, SÜLEYMAN TURAN, SERRA YILMAZ, DERVİŞ ZAİM...

 

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