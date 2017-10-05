Atilla Dorsay: Meltem Cumbul'un hareketi kesinlikle bağışlanamaz

Türkiye'nin önde gelen sinema eleştirmeni ve T24 yazarı Atilla Dorsay, 24'üncü Uluslararası Adana Film Festivali'nde sunucu Meltem Cumbul'un yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmamasıyla ilgili olarak, "Meltem Cumbul'un hareketi kesinlikle bağışlanamaz" ifadesini kullandı.

Birinci Büyükçekmece Belediyesi Kitap Günleri kapsamında, kitapseverlerle söyleşide bir araya gelen Dorsay, Adana Film Festivali'nde sunucu Meltem Cumbul'un En İyi Yönetmen Ödülü'nü alan Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmamasını değerlendirdi.

Birinci Büyükçekmece Belediyesi Kitap Günleri kapsamında, Sinema Eleştirmeni ve Yazar Atilla Dorsay, kitapseverlerle, “Gerçeklerin ve Hayallerin Sanatı Sinema” konulu söyleşi programında bir araya geldi.

Sinema üzerine düşüncelerini dinleyenlerle paylaşan Dorsay, sinema üzerine yazdığı kitapların içeriklerini ve sinemanın usta isimleriyle yaptığı söyleşileri dinleyenlerle paylaştı.

Davetlilerin sinema üzerine sorduğu soruları da samimiyetle cevaplayan Dorsay, geçtiğimiz günlerde Adana Film Festivali'nde, sunucu Meltem Cumbul'un En İyi Yönetmen Ödülü'nü alan Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmamasını değerlendirdi.

Meltem Cumbul’un yaptığı hareketin bağışlanamaz olduğunu belirten Dorsay, şunları ifade etti:

"Şimdi, Semih Kaplanoğlu’nun çok sevdiğim birisi olduğunu söylemem lazım, öncelikle. Çünkü ‘Bal’ filminin heyecanını Berlin’de birlikte yaşadık. O yıl Altın Ayı ödülünü aldı ve o üçlemeyi, Süt, Bal, Yumurta'yı ben Yüz Yılın Yüz Türk filmi kitabıma da aldım. Böylesine bir sanatçıya kimsenin hakaret etmeye hakkı yok. O büyük bir sanatçı, bir kere onu bir tarafa yazalım."

Meltem Cumbul orada başka bir misyonla bulunuyordu. Kendisini çok severim. Gerçekten çok sevdiğim bir insan. Orada onun görevi herkesin elini sıkıp ödüllerini vermek. Eğer başka bir filmin sanatçısı olup bir nedenle ödül almak ya da ödül vermek gibi sahnede bulunsaydı, tamam, sıkmayabilirdi. Ama onun asli görevi zaten herkesi karşılamak herkese 'hoş geldin' demek. Dolayısıyla Meltem Cumbul’un hareketi kesinlikle bağışlanamaz, onu da söyleyeyim” diye konuştu.