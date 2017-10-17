Atilla Dorsay: Ayla, sinema tarihindeki en güzel sevgi filmlerinden biri

Türkiye'nin önde gelen sinema eleştirmeni ve T24 yazarı Atilla Dorsay, Türkiye'nin Oscar aday adayı Ayla filminden etkilendiğini belirterek, "Emin olun bir kaç mendil ıslattım. Ayla, sinema tarihinde yapılagelmiş en güzel sevgi filmlerinden biri olmuş" yorumunda bulundu.

Savaştan etkilenen Koreli küçük bir kızla bir Türk astsubayın arasındaki güçlü bağı konu edinen "Ayla" filminin basın gösterimi Kanyon AVM'de yapıldı.

Gösterim sonrası açıklama yapan sinema eleştirmeni Dorsay, filmi izlemeye geldiği zaman arkadaşlarının, "Yeterince mendil getirdiniz mi?" dediğini aktararak, "Ben de şaka olsun diye 'evet' dedim ama emin olun birkaç mendil ıslattım. Ayla, sinema tarihinde yapılagelmiş en güzel sevgi filmlerinden biri olmuş." diye konuştu.

"Ayla"nın Oscar adaylığını değerlendiren Dorsay, filmin Oscar için çok iyi bir seçim olduğuna işaret ederek, "En iyi film seçilir mi bilemem ama öncelikle Korelileri ve bütün Uzak Doğuluları, sonra filmdeki ilişkiler ve duygusallık nedeniyle Amerikalıları tavlayacak bir film olduğu ve Avrupa'da da ilgi göreceği kesin. Film, çok güzel bir popüler sinema örneği" dedi.