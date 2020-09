Atilla Dorsay'a kalp operasyonu

T24 Haber Merkezi

Türkiye’nin en kıdemli sinema/kültür yazarı olan ve yazılarını halen T24’teki köşesinde sürdüren Atilla Dorsay, altı kalp damarına by pass operasyonu içeren bir ameliyat geçirdi.

Köşe yazılarının yanı sıra 50’nin üzerinde kitap yazan Atilla Dorsay, son kitabının hazırlıklarını da yaptığı Bursa/Mudanya’da tatilini geçirirken göğsünde ağrı hissetti. Eşi Leman Dorsay’ın da kalp doktoru Prof. Serdar Ener'in bulunduğu Bursa’da muayene edilen ve Doç. Dr. Aysel Aydın Kaderli tarafından anjiyografi yapılan Dorsay'ın üç kalp damarına by pass yapılması gerektiği belirtildi.



Ameliyata yaklaşık bir hafta sonra hazırlanmak üzere hastaneden ayrılan Dorsay, daha sonra tekrar göğüs ağrısı hissetmesi üzerine hastaneye davet edildi.



Atilla Dorsay, by pass yapılmak üzere bu sabah (7 Ağustos 2020 Cuma) Bursa Medicana Hastanesi’ne yatırıldı.



Ameliyat öncesi T24’e bilgi veren Atilla Dorsay; iyi hissettiğini, operasyon sonrası izleme/tedavi için yaklaşık bir hafta Bursa’da kaldıktan sonra İstanbul’a döneceğini ve ardından yazılarına başlayacağını söyledi.

Eşi Leman Dorsay, ameliyattan sonra yakınlarına yaptığı açıklamada Atilla Dorsay'ın üç kalp damarı için planlanan by pass operasyonunun altı damar için uygulandığını açıkladı. Leman Dorsay, "Sağ olsun, titiz, dikkatli ve eşsiz doktorumuz Prof. Dr. Serdar Ener ikimizi de hayata kavuşturdu. Çok yaşasın" ifadesini kullandı.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Yard. Doç. Dr. Remzi Karşı da, koroner by-pass ameliyatıyla altı kalp damarı değiştirilen Atilla Dorsay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Başarılı geçen ameliyat sonrasında yoğun bakımdan çıkarılarak odasında tedavisi sürdürülen Atilla Dorsay eskisinden daha sağlıklı olarak yazılarına ve kitap çalışmalarına devam edecektir" açıklamasını yaptı.