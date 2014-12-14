Atilla Dorsay: 12 Mart, 12 Eylül dönemlerini yaşadık ama böylesi bir ortam hiç yaratılmamıştı

Medyaya yönelik operasyonda, Samanyolu televizyonunda yayınlanan bir dizinin senaristinin, yapımcısının ve yönetmeninin gözaltına alınmasına sanat camiasından tepki geldi. Operasyonu değerlendiren, Sinema eleştirmeni T24 yazarı Atilla Dorsay, "Böyle bir gözaltına alma olayını televizyon tarihinde görmedim. Eğer o dizide bir suç unsuru varsa, bunu RTÜK saptıyor ve ona göre uyarı, kişilere değil de kanala verilen bir ceza söz konusu oluyor" dedi.

Atilla Dorsay, medyaya yönelik operasyonda senarist, yönetmen ve yapımcının gözaltına alınmasını daha önce hiç görülmemiş bir olay olarak değerlendirdi. Televizyon tarihinde bu tür bir gözaltına alma olayının hiç yaşanmadığını vurgulayan Dorsay, "Bütün olayı çok büyük bir skandal olarak görüyorum. Hukuksuzluğun git gide yerleşmeye başladığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

"Zaman gazetesine yapılan operasyonda da beni hayran bırakan okurların sadakati oldu" diyen Dorsay, "Dünden beri gazetenin önünü doldurdular. Zaman okurları ve gerçekten demokrasiye inanmış bir kesim var. O kadar çok cephe açıldı ki, o kadar farklı kesimlere, kitlelere düşmanlık ortaya kondu ki bırakın demokrasiyi ülkede bir iç savaşı, sokak kavgalarını bile önlemek mümkün olmayacak. Ülkenin geleceğinden gerçekten korkuyorum ama uzun vadede de endişeli değilim. Türkiye bunlardan sıyrılacak ve her kesime, ister laik olsun, ister akılcı olsun, ister inançlı olsun her kesime hitap edecek bir demokrasi eninde sonunda olacak" ifadelerini kullandı.

'Darbe dönemlerinde böylesini görmedik'

Daha önce de sanatçılara yönelik iktidar baskının olduğunu hatırlatan Dorsay, "Bu ülkede sanatçılar ne dönemler atlattı. İktidarın sanatçılar üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallandığı dönemler gördük. Ama 2015'lere yaklaştığımız bir dönemde bu kadar büyük bir baskı ortamının yaratılacağını rüyamda görsem hayra yormazdım. Sanatçılar da tabi ki bu genel sorunun bir parçası. İktidara alkış tutup şakşakçılık yapmak ya da sanatçı olmamak ikilemi var sanatçıların önünde. İktidarı hiç sevmeyen veya apolitik olabilecek sanatçıların Alev Alatlı gibi davranıp konuşması mı bekleniyor yani? Askeri baskı dönemlerini yaşadık, 12 Mart, 12 Eylül dönemlerini yaşadık ama böylesi bir ortam hiç yaratılmamıştı." şeklinde konuştu.