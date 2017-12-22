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Atilla davasında ikinci günde de karar yok 

Nafiz ALBAYRAK / 21 Aralık / NEW YORK,(DHA) - New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Mehmet Hakan Atilla davasında, jüri heyetinden ikinci günde de karar çıkmadı

22 Aralık 2017 07:53

Nafiz ALBAYRAK / 21 Aralık / NEW YORK,(DHA) - New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi\'nde tutuklu olarak yargılanan Mehmet Hakan Atilla davasında, jüri heyetinden ikinci günde de karar çıkmadı.

12 kişilik jüri heyeti, Perşembe sabahı (dün) Atilla ile ilgili verecekleri karar için yeniden toplandı. Yargıç Richard Berman, jüri heyetiyle yapacakları toplantı öncesinde bir süre konuştu. Jürinin taleplerini dinleyip değerlendirdi. Daha sonra jüri karar için ikinci gün görüşmelerine başladı. Yargıç Richard Berman jürinin günlük karar toplantılarının akşam 16.45\'te sona ereceğini açıkladı. İki gün boyunca, mesai saatleri kapsamında kapalı kapılar ardında toplanan 12 kişilik jüri heyetinin yargıçtan bazı özel istekleri oldu. Heyet, Zarrab\'ın mahkemede ifadesi sırasında çizdiği bazı şemalarla, tabloları, Hakan Atilla\'nın FBI tarafından gözaltına alındığında sorgulandığı görüntüleri içeren videoyu ve 17 Aralık soruşturması belgelerini Türkiye\'den kaçırarak FBI\'ya teslim eden eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz\'ın ifade dökümünü istedi.

Davada jürinin bugün de ortak bir karara varamaması durumunda, jüri görüşmelerinin Noel tatilinin ardından 3 Ocak\'ta yeniden başlaması öngörülüyor.

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