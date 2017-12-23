Atilla davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CHP millletvekili Erdemir'den karara itiraz

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı dava kapsamında "Türkiye'den ABD'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü" iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir, davada jüri aşamasına geçilmesiyle birlikte hakkındaki iddiaların asılsız olduğunun kanıtlandığını belirterek savcılığa itirazda bulundu. Avukatları aracılığıyla başvuruda bulunan Erdemir, hakkındaki yakalama ve mal varlığına el koyma kararlarının kaldırılmasını talep etti.

Aykan Erdemir’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Hakkımda, New York Bölge Mahkemesi’nde görülen Mehmet Hakan Atilla davası tanık listesinde yer aldığım, davada tanıklık yapacağım ve 28.01.2014tarihli bir raporu yurt dışına götürerek yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığım iddialarıyla yakalama ve mal varlığıma el koyma kararı alınmıştı.

28 Kasım 2017 tarihinde kamuoyuyla paylaştığım, New York Bölge Mahkemesi’ne bildirilen ve davada tanıklık etmesi muhtemel isimlerin yer aldığı 359 no’lu mahkeme evrakı ile ismimin tanık listesinde yer almadığını kanıtlamıştım.

20 Aralık 2017 tarihinde Mehmet Hakan Atilla davasında artık yeni tanık dinlenmesi ya da ek delil sunulması mümkün olmayan jüri aşamasına geçilmiştir. New York Bölge Mahkemesi’ndeki yargılama sürecinin sonuçlanmasıyla tanık olmadığım, davaya hiçbir bilgi, belge ya da rapor temin etmediğim, dava tutanaklarında adımın hiçbir şekilde geçmediği bir kez daha kanıtlanmıştır. Sonuç olarak hakkımda öne sürülen tüm iddiaların mesnetsiz olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle bugün avukatım aracılığıyla ilgili savcılıktan hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini, ilgili mahkemelerden de yakalama ve mal varlığıma el koyma kararlarının kaldırılmasını talep ettim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.”