Atılgan Bayar: AK Partisizler, yeni bir sosyolojik olgudur; seçimin kaderini onlar ve Kürtler belirleyecek

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanı olarak bilinen ancak bugün (6 Nisan 2018) yaptığı açıklamayla, "Davutoğlu'nun hiç danışmanı olmadım" diyen gazeteci yazar Atılgan Bayar, "Seçimin kaderini, AK Parti’den uzaklaşan AK Partisizler ve Kürtler belirleyecek. AK Partisizler, yeni bir sosyolojik olgudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Birileri fitne kaynatıyor. 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz" sözlerine karşılık, sosyal medya hesabı Twitter'dan dün (5 Mayıs 2018) yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Bayar, bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

Bayar, dün, "Elveda AK Parti ve elveda Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sizleri çok sevmiştim. Sayın Erdoğan için verdiğim emek, aldığım riskler, yaptığım her şey helal olsun. Ama şunu iyi bilsin ki, ben münafık değilim" demişti.

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Bayar, şunları kaydetti:

“Ergenekon operasyonları yapılırken, Başbuğ tutuklanırken karşı çıktım. AK Parti yöneticileri FETÖ’yü överken, ‘FETÖ yasadışı silahlı örgüttür,’ dedim. Şimdi de; Pelikan AK Parti’nin sonudur, diyorum. İster ciddiye alın, ister almayın. Seçimin kaderini, Pelikan yüzünden AK Parti’den uzaklaşan AK Partisizler ve Kürtler belirleyecek. AK Partisizler, yeni bir sosyolojik olgudur.

AK Partisizler, Pelikan yüzünden AK Parti’den uzaklaşmış, ama Reis’den kopmamış olanlardır. Pelikan yüzünden AK Parti’den uzaklaşan seçmen grubuna ben AK Partisizler, diyorum. AK Partisizler, çünkü başka bir partiye angaje olup isim almıyorlar. Ancak Pelikan terörü onları partilerinden öteliyor. AK Partisizler, çünkü Reis’i yalnız bırakmak istemiyorlar. Pelikan’a rağmen Reis’i müdafaa etmek istiyorlar. Bir Pelikan uğruna, ne partiler batıyor…”

"Davutoğlu'nun danışmanı olmadım"

Bayar, mesajlarında Davutoğlu’nun danışmanı olmadığını da belirterek, “Sayın Ahmet Davutoğlu’nun hiç danışmanı olmadım. Keza Ahmet Davutoğlu AK Parti’de ve partisine oy istiyor. Bense, Pelikan tasfiye edilmezse oy vermem diyorum.”