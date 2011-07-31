-ATIL DURUMDAKİ VİYADÜKLER HİZMETE AÇILDI İZMİR (A.A) - 30.07.2011 - İzmir'in simgesi Kordon'dan Çeşme istikametine uzanması planlanan ancak 1998 yılında başlayan inşaatının 1999'da durdurulmasıyla atıl kalan Alsancak bölgesindeki viyadükler, ağır yük taşıyan araçlar için yapılan yolla Alsancak Limanı'na bağlanırken, aktif hale getirilen yolla limandaki yeni nakil araçları Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle hizmete sokuldu. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir'deki Alsancak Limanı viyadükleri ile 8 liman içi nakil aracının hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Törene İzmir Valisi Cahit Kıraç ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,diğer yetkililer ve liman çalışanları katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kutlama mesajı gönderdiği törende konuşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yıllarca atıl kalan yolun hikayesini İzmir'de bilmeyen kimsenin bulunmadığını, 1998 yılında Kordon'dan devam ederek Çeşme istikametine birleşmesi düşünülen yol inşaatının, mahkeme kararıyla 1999 yılında durdurulduğunu hatırlattı. İnşaatın durdurulmasıyla birlikte yarım kalan inşaatın viyadük ayaklarının da ortada kaldığını kaydeden Yıldırım, yıllarca atıl vaziyeteyken son 8 ayda yapılan çalışmayla ortaya konan hizmeti şöyle anlattı: ''1999'da bu inşaat durduruldu. Yarım kalan yol demir filizleri ve viyadük ayakları ortada kaldı. Herkes merak ediyordu, 'Bu ayaklar hangi yüzyıldan kalma sanat eseri' diye. Mahkeme, bürokrasi derken yıllar yılları kovaladı. Son 8 ayda aldığımız radikal kararlarla bu yolu limana bağladık. İki işi birden çözdük. İzmir'in en güzel yolu Kordon'u bir fecaatten kurtardık, aynı zamanda yarım kalan bu yolu da limana bağlayarak ağır taşıtların şehre girmesini önledik. Bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Karayolları Genel Müdürlüğümüz çok hummalı bir çalışma yaptı. Karar vermesi 8 yıl sürdü ama yapımı 8 ayda tamamlandı. Demek ki isteyince oluyor, azmedince yapılıyor. Atıl kalan projenin aktif hale geçirilmesinde emeği bulunan herkesi kutluyorum. İzmir Limanı'n geliştirilmesi adına ne söz verdiysek bugün birer birer yerine getiriyoruz. Viyadüklerin tamamlanması da o sözlerden bir tanesiydi. Daha çok şeyler yapacağız.'' -''SORUNLARI EL ELE VEREREK ÇÖZECEĞİZ'' Alsancak Limanı'nda yapılan düzeleme ve yapım çalışmalarını da dile getiren Bakan Yıldırım, atıl ambarların yıkıldığını, limanı işgal eden kirişlerin kaldırıldığını, bir iki ay içerisinde de turist gemileriyle yük gemilerini tamamen birbirinden ayıracak düzenleme için de ihaleye çıkacaklarını bildirdi. Yıldırım, limanın otomasyona geçmesi için yapılan çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. İzmir Limanı'nın başarısız bir özelleştirme süreci yaşadığını ve 2,5-3 yılı bulan bekleme sürecinin ortaya çıktığını kaydeden Yıldırım, olumsuzlukları gidermek için geçen yıl limanda yaptıkları toplantıda kısa ve orta vadede yapılması gereken işleri sıralayarak 14 kalemde planlamayı tespit ettiklerini anımsattı. Liman için yapılması gereken bu iş kalemlerinden 7 tanesinin bugün itibariyle tamamlandığını dile getiren Yıldırım, kalan 7 kalemdeki çalışmaların ise devam ettiğini söyledi. İzmir için devam eden diğer projeleri de dile getiren ve öncelikli hedefler arasında EXPO 2020'nin olduğunu belirten Bakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İzmir'in bütün sorunlarını, İzmirlinin bütün ihtiyaçlarını el ele vererek çözeceğiz. Yerel yönetimler kendi alanlarında yapabileceklerini yapacaklar. Biz de İZBAN'da yaptığımız gibi yine projeleri birlikte yapacağız. Yeter ki İzmirlilerin talepleri yerine gelsin. İzmir'i marka şehir yapmamız lazım. 2015 EXPO'yu kazanamadık ama çok şey öğrendik. Bu kez EXPO 2020'yi ıskalamayacağız. Bütün İzmir, başta Başbakanımız, bakanlarımız, bölge milletvekillerimiz, valililiğimiz, büyükşehir belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımız el ele çalışarak bu büyük projeyi İzmir'e kazandıracağız.'' Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, EXPO'nun kazanılması halinde İzmir'in altyapı, şehir yenilemesi ve sağlıkla ilgili birçok dönüşüm projesinin tamamlanması için bir fırsat olduğunu dile getirdi. -VALİ CAHİT KIRAÇ- Törende konuşan İzmir Valisi Cahit Kıraç da atıl durumdayken limana bağlanan viyadüklerle 11 yıldır konuşulan ancak yapılamayan bir icraatın gerçekleştirildiğini vurgulayarak, ''11 yıldan bu yana duran bu viyadük ayakları İzmir trafiğini tekrar açacak bir önemli çalışmadır. İzmir'de trafikte seyrüseferde olan 1 milyon araç var. Ağır yük araçları ise şehir trafiğini tıkıyor. Viyadüklerle bu araçların şehir trafiğine girmeden limana yüklerini bırakması sağlanacak'' dedi Ülkenin 8 bin 500 yıldır ufkunu açan ve İzmir'e kimlik kazandıran İzmir Körfezi'nin yeniden eski günlerine dönmesi için de Ulaştırma Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin değişik fikirlerinin bulunduğunu ifade eden Kıraç, çalışmalarla İzmir Limanı'nın kirlilikten arındırılacağını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise konuşmasında, Kordon yolunun limana indirilmesi konusunda gayretleri olduğunu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Aliağa-Menderes arasındaki İZBAN Projesini tartışırken bu konunu da gündeme geldiğini hatırlatırken, yapılan hizmet dolayısıyla Bakan Yıldırım'a teşekkür etti. Bakan Yıldırım hizmete giren nakil araçlarından birini, yeni açılan yolda bir süre kullandı.