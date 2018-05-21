Atıl durumdaki otobüs kütüphaneye dönüştürüldü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi\'ne ait atıl durumdaki otobüs, Kocaköy Belediyesi tarafından öğrencilerin faydalanmaları için kütüphaneye dönüştürüldü.

Kocaköy Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi\'ne ait atıl durumdaki otobüsü alarak kütüphaneye dönüştürdü. İlçede görev yapan resim öğretmenlerinin yardımıyla tasarlanan otobüse 3 bin 750 kitap yerleştirildi. Öğrenci ve ilçe halkının faydalanması için kurulan kütüphane, Kocaköy Kaymakamı Yusuf Turhan tarafından hizmete açıldı. Atıl durumdaki otobüsün kütüphaneye dönüştürülmesiyle ilçede okuma alışkanlığının artacağını belirten Kaymakam Turhan, emeği geçen herkese teşekkür etti.



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