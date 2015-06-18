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Yaşam

Atıksu kanalında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Polis, bebeği atıksu kanalına bırakan kişi veya kişileri tespit etmek için harekete geçti

18 Haziran 2015 10:06

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yol kenarındaki mazgalın altında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Kanatlı Caddesi'nde meydana geldi. 

Caddenin kenarından geçen atıksu kanalının tıkandığını fark eden vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. 

Tıkanan atıksu kanalını açmak için mazgalı kaldıran görevliler, bebek cesediyle karşılaştı. 

Belediye çalışanlarının ihbarı üzerine, olay yerine polis sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, Kırıkhan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. 

Bebeği atıksu kanalına bırakan kişi veya kişileri tespit etmek için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

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