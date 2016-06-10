Atık ürünlerden hazırladıkları kıyafetlerle defile yaptılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çeşitli okullardan öğrenciler, ambalaj atıklarından yaptıkları kıyafetlerle podyuma çıktı.

Birgün'de yer alan habere göre; Fethiye'de çevre kirliliğine dikkat çekmek 12 okuldan 95 öğrenci aileleriyle poşet, gazete kağıdı, tül, köpük, karton, pet şişe, pet bardak, kavanoz kapağı, pipet, çuval ve deri parçalarından kıyafetler yaptı.

Hazırlanan kıyafetler, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde düzenlenen defilede tanıtıldı. Öğrenciler podyuma çıkarken ellerinde 'Geri dönüşüm muhteşem olacak', 'Her atık çöp değildir', 'Uygar insan temiz hayat', 'Temiz toplum temiz gelecek', 'Doğayı hor görürsen, geleceği zor görürsün' yazılı dövizler taşıdı.

"Çevre bilinci davranışa dönüşmeli"

Defilede birinciliği atıklardan yaptığı gelinlikle Yusuf İzzet Gökçe İlkokulu'ndan İklim Oflaz, ikinciliği Fethiye Ortaokulu'ndan Ezel Naz Akyokuş, üçüncülüğü ise Özel Fethiye İlkokulu'ndan Asya Berfin Gürbüzer aldı. Dereceye giren öğrencilere bisiklet, satranç takımı ve sığla ağacı hediye edildi.

Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Kıroğlu; "Çocuklarımızın çevre bilincini davranışa dönüştürmek, geri dönüşüm atıklarının değerini anlatmak, mavi yeşil doğanın vazgeçilmez olduğunu anlatmak için bu etkinliği yıllardır düzenliyoruz. Onların vermiş olduğu önem ve zaman bence çok değerli. Tüm katılımcılarımıza, öğretmenlerimize ve ailelere teşekkür ediyorum" dedi.