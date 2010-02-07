Atıklar temizleniyor, sıra imhada

T24- Kilyos'ta karaya oturarak parçalanan Orçun-C adlı gemiden sızan fuel-oil ve atık yağların bölgedeki 4 koyda oluşturduğu çevre kirliliğinin büyük bölümü temizlendi.Temizlenen atıkların imha edilebilmesi içinse 'lisanslı tesis' araması devam ediyor.

















Kilyos Demirciköy açıklarında 19 Ocak'taki fırtınada demir tarayarak karaya oturan ve daha sonra parçalanan "Orçun-C" isimli kuru yük gemisinden bölgedeki 4 koya yayılan 90 ton mazot ile 30 ton atık makine yağı, İstanbul Valiliği ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen özel bir şirketçe toplandı. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü gözetiminde yürütülen temizlik çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı ve atıklar, kalın çöp poşetleriyle ağzı kapalı varillerde toplandı. Yetkililer, Uzunya Plajı'nda oluşturulan alanda bekletilen atıkların imhası için "lisanslı tesis" araştırması yapıldığını, firmanın belirlenmesiyle birlikte imha işlemine başlanacağını açıkladılar.



Görüntü kirliliği

Karada ince temizlik çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürü Mehmet Emin Birpınar, "Kaza gününden bu yana Kilyos bölgesindeki kötü hava koşulları devam etti. Bu nedenle dalgalı denizde temizlik veya bariyer çalışması yapılması mümkün olmadı. Deniz yüzeyinde ve denizaltında 10 bin metrekarelik alanda kirlilik araştırması yapan balıkadamlarımız ciddi bir görüntü kirliliği yaşanmadığını tespit etti" diye konuştu.



İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden uzmanların, kazanın etkili olduğu alanda deniz suyu araştırmalarına başladığını belirten Birpınar, "10 bin metrekarelik alanda ayrı ayrı noktalardan periyodik olarak su örnekleri alıyorlar. Bu örnekler, laboratuarlarda inceleniyor. Laboratuvar araştırmaları yaz aylarına kadar sürdürülecek. Olumsuz bir durum tespit edilmesi halinde bu alanda denize girilmesi yasaklanabilir" dedi.

