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Atiker Konyaspor'un rakipleri kaybetmedi

Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Braga kazandı İSTANBUL, (DHA) - Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakipleri Salzburg, Vitoria Guimaraes ve Marsilya, liglerinde bu hafta oynadıkları mücadelelerde kaybetmedi

25 Eylül 2017 02:52

Medipol Başakşehir\'in rakibi Sporting Braga kazandı

İSTANBUL, (DHA) - Atiker Konyaspor\'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'ndaki rakipleri Salzburg, Vitoria Guimaraes ve Marsilya, liglerinde bu hafta oynadıkları mücadelelerde kaybetmedi.
Salzburg, Avusturya Ligi 9\'uncu hafta mücadelesinde Austuria Wien ile 0-0 berabere kaldı.
Vitoria Guimaraes, Portekiz Ligi 7\'nci hafta mücadelesinde Maritimo\'yu kendi sahasında 2-1 yendi.
Marsilya, Fransa Ligi 7\'nci hafta maçında Toulouse\'u 2-0\'la geçti.
Medipol Başakşehir\'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'ndaki rakiplerinden Sporting Braga ise, Portekiz Ligi 7\'nci hafta karşılaşmasında deplasmanda Tondela\'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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