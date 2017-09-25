Atiker Konyaspor'un rakipleri kaybetmedi

Medipol Başakşehir\'in rakibi Sporting Braga kazandı

İSTANBUL, (DHA) - Atiker Konyaspor\'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'ndaki rakipleri Salzburg, Vitoria Guimaraes ve Marsilya, liglerinde bu hafta oynadıkları mücadelelerde kaybetmedi.

Salzburg, Avusturya Ligi 9\'uncu hafta mücadelesinde Austuria Wien ile 0-0 berabere kaldı.

Vitoria Guimaraes, Portekiz Ligi 7\'nci hafta mücadelesinde Maritimo\'yu kendi sahasında 2-1 yendi.

Marsilya, Fransa Ligi 7\'nci hafta maçında Toulouse\'u 2-0\'la geçti.

Medipol Başakşehir\'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'ndaki rakiplerinden Sporting Braga ise, Portekiz Ligi 7\'nci hafta karşılaşmasında deplasmanda Tondela\'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı.