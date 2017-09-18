T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiker Konyaspor'un rakipleri deplasmanda galip

Amiens SC - Marsilya 0-2     Mattersburg - Salzburg 1-2 İSTANBUL, (DHA) - Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakipleri Fransız temsilcisi Marsilya ve Avusturya temsilcisi Salzburg deplasmanda oynadıkları maçları kazandı

18 Eylül 2017 00:25

Amiens SC - Marsilya 0-2    

Mattersburg - Salzburg 1-2

İSTANBUL, (DHA) - Atiker Konyaspor\'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'ndaki rakipleri Fransız temsilcisi Marsilya ve Avusturya temsilcisi Salzburg deplasmanda oynadıkları maçları kazandı.
Fransa Ligi\'nin 6\'ncı haftasında Licorne Stadyumu\'nda Amiens\'in konuğu olan Marsilya, deplasmanda 2-0 galip geldi. Mavi-beyazlı ekibin gollerini 52 ve 55\'inci dakikalarda Clinton N\'Jie kaydetti.
Avusturya Ligi\'nin 8\'inci haftasında Pappelstadion\'da Mattersburg\'un konuğu olan Salzburg, Amadou Haidara\'nın 90\'ıncı dakikada attığı golle rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Salzburg\'un diğer golünü 12\'nci dakikada Munas Dabbur kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü 18\'inci dakikada Andreas Gruber attı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Amiens SCMarsilyaSalzburgDHAAtiker Konyaspor UEFA Avrupa LigiGrubuFransızAvusturyaFransa LigiLicorne Stadyumu AmiensMavibeyazlıClintonAvusturya LigiPappelstadion MattersburgSalzburg Amadou HaidaraMunas DabburAndreas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24