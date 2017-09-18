Atiker Konyaspor'un rakipleri deplasmanda galip

Amiens SC - Marsilya 0-2

Mattersburg - Salzburg 1-2

İSTANBUL, (DHA) - Atiker Konyaspor\'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'ndaki rakipleri Fransız temsilcisi Marsilya ve Avusturya temsilcisi Salzburg deplasmanda oynadıkları maçları kazandı.

Fransa Ligi\'nin 6\'ncı haftasında Licorne Stadyumu\'nda Amiens\'in konuğu olan Marsilya, deplasmanda 2-0 galip geldi. Mavi-beyazlı ekibin gollerini 52 ve 55\'inci dakikalarda Clinton N\'Jie kaydetti.

Avusturya Ligi\'nin 8\'inci haftasında Pappelstadion\'da Mattersburg\'un konuğu olan Salzburg, Amadou Haidara\'nın 90\'ıncı dakikada attığı golle rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Salzburg\'un diğer golünü 12\'nci dakikada Munas Dabbur kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü 18\'inci dakikada Andreas Gruber attı.