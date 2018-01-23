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Atiker Konyaspor'un eski başkanı, ilk duruşmada FETÖ'den beraat etti (2)

AHMET ŞAN: 21 AĞUSTOS MİLAT OLMUŞTUR  Konya'da, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı FETÖ/PDY davasında, ilk duruşmada beraat eden Atiker Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan, adliye çıkışında açıklama

23 Ocak 2018 19:13

AHMET ŞAN: 21 AĞUSTOS MİLAT OLMUŞTUR 
Konya\'da, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı FETÖ/PDY davasında, ilk duruşmada beraat eden Atiker Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan, adliye çıkışında açıklama yaptı. Hayatı boyunca kendisiyle yol yürüyenlerin başını öne eğecek hiçbir eylemde bulunmadığını vurgulayan Şan, şunları söyledi: 
\'\'Suçlandığım dosyadaki tek suç delili olan telefonda 13 kez \'ByLock\' girişi bulunduğu tespitinin Türkiye genelinde 11 bin 480 kişide olduğu gibi iradem dışında yine hain terör örgütü FETÖ\'nün yine hain planı olan \'Mor Beyin\' kaynaklı olduğu hususu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edildi ve beraat ettim. 21 Ağustos, şahsım üzerinden Konya\'yı, Konyaspor\'u ve Konya siyasetini dizayn etme girişimlerinin miladı olmuştur. 22 Ağustos tarihinde, 54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp, benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek hiçbir eylemim ve meşru örgütle bağlantım olmadığını kamuoyuna ifade etmiştim. Adeta çocuklarımdan ayırmadığım Konyaspor\'u ve Konyaspor camiasını bu linç girişiminden etkilenmemesi adına aklanıp, döneceğim diyerek, yıllarca gururla başkanlığını yaptığım Konyaspor başkanlığından istifa etmiştim.\"  

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