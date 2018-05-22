T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiker Konyaspor'un en golcüsü Skubic oldu

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) Atiker Konyaspor'da sezonun en golcüsü 7 gol atan Sloven futbolcusu Nejc Skubic oldu

22 Mayıs 2018 15:08

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor\'da sezonun en golcüsü 7 gol atan Sloven futbolcusu Nejc Skubic oldu.
Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonunu 36 puanla 15\'inci sırada bitirerek kümede kalmayı başaran Atiker Konyaspor, sezonu 38 gol atarak tamamladı. Yeşil beyazlılarda gol dağılımı ise dikkat çekti. Defansın sağında oynayan Sloven futbolcu Nejc Skubic attığı 7 golle takımının en skoreri oldu. 2015-2016 sezonunun devre arasında takıma katılan ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Skubic, yeşil beyazlı forma altında tüm kulvarlarda 114 karşılaşmada görev alırken, 11 gol atıp 16 asist yapma başarısı gösterdi. 
Konyaspor’da Nejc Skubic’in ardından en golcü ikinci isim devre arasında takıma katılan Kamerunlu yıldız Sameul Eto’o oldu. Eto\'o attığı 6 golle takımına katkı sağlarken bir diğer yeni transfer Adis Jahovic ise 5 gol kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYADHA Atiker KonyasporSlovenNejc SkubicSpor Toto Süper LigdeCavcav SezonunuAtiker KonyasporYeşilDefansınSkubicNejc SkubicinKamerunluEtoo oldu EtoAdis JahovicFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24