Atiker Konyasporlu Ömer Ali ve Volkan: "Değerli bir galibiyet aldık"

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) -

Atiker Konyaspor\'un Erzurumspor karşısında galibiyeti getiren gollerini atan Ömer Ali Şahiner ve Volkan Fındıklı, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig\'in 18\'inci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor\'da takımının ilk golünü atan Ömer Ali Şahiner, galip geldikleri için çok mutlu olduğunu belirtti. Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Şahiner, \"Gerek hava gerekse saha koşulları maçın zorluk derecesini 1-2 kat daha arttırdı. Buraya gelirken hedefimiz takım olarak birlikte oynayarak 3 puanla dönmekti. Saha zemininin kötü olması iyi ve güzel futbol oynamamız anlamında bizi biraz zorladı. Rakibimizin daha alışık olduğu bir ortam ve atmosfer vardı. Fakat biz birlikte oynayarak, kapanarak ve yakaladığımız kontratakları değerlendirerek maçı kazanmasını bildik. Bu anlamda tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Buraya gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah iç sahada oynayacağımız Antalyaspor maçını da kazanarak ikinci yarıya iyi başladığımız gibi devam ettirmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"SAHA VE HAVA KOŞULLARI MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ\"

Takımına galibiyeti getiren golü atan Volkan Fındıklı ise hava ve saha koşullarının maçın önüne geçtiğini söyledi. Fındıklı, \"Bakıldığında maçın önüne geçen saha ve hava koşulları vardı. Hazırlık döneminden sonra oyunsal anlamda kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bunları sahaya yansıtmak istiyorduk. Fakat bunun öncesinde şartlara uygun bir mücadele sergilemek zorunda kaldık. Takım halinde birlikte hareket ederek, iyi mücadele ederek sağlam durduğumuzu ve bulduğumuz pozisyonları da gole çevirerek galip geldiğimizi düşünüyorum. Bu maçta daha çok rakibin pozisyonlarını kesme, daha çok topla buluşma ve pas yaptırma adına sahada yer aldım. Ofansif anlamda daha fazla şeyler yapmak isterdim. Ama saha ve hava koşulları buna elverişli değildi. Buna göre oynadık ve sonucu aldık\" şeklinde konuştu.

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