Atiker Konyasporlu Jahovic PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL / DHA

Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic, Ziraat Türkiye Kupası maçındaki hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.

PFDK\'nın kararı şöyle;

\"Atiker Konyaspor Kulübü futbolcusu ADIS JAHOVIC\'ın 26.09.2018 tarihinde oynanan YENİ AMASYASPOR-ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"hakareti\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 27.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"