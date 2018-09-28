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Spor

Atiker Konyasporlu Jahovic PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL / DHA Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic, Ziraat Türkiye Kupası maçındaki hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi

28 Eylül 2018 19:43

İSTANBUL / DHA

Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic, Ziraat Türkiye Kupası maçındaki hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi. 
PFDK\'nın kararı şöyle;
\"Atiker Konyaspor Kulübü futbolcusu ADIS JAHOVIC\'ın 26.09.2018 tarihinde oynanan YENİ AMASYASPOR-ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"hakareti\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 27.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"

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