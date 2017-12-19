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Spor

Atiker Konyaspor'dan: 'Yobazlar gidin camiye namaz kılın' iddiası

KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, İzmir'de Göztepe'ye 1-0 yenildikleri maçtan sonra şeref tribünde yaşanan gerginlik sırasında bir kişinin "Yobazlar gidin camiye namaz kılın'' şeklinde bağırdığı belirtilerek, büyük tepki göste

19 Aralık 2017 03:58

KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor Kulübü\'nden yapılan açıklamada, İzmir\'de Göztepe\'ye 1-0 yenildikleri maçtan sonra şeref tribünde yaşanan gerginlik sırasında bir kişinin \"Yobazlar gidin camiye namaz kılın\'\' şeklinde bağırdığı belirtilerek, büyük tepki gösterildi. As Başkan Mehmet Günbaş ise \"Ayrımcı, ötekileştirici hem insanlığa hem futbolun ruhuna yakışmayan bu çirkin davranış şeklini misafir takım yöneticilerine ve şehrine reva görenleri kınıyoruz.\" dedi.
Atiker Konyaspor, bu akşam deplasmanda Göztepespor\'a 1-0 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından takımların yöneticilerinin bulunduğu şeref tribünde gerginlik yaşandı. Konyaspor Kulübü resmi internet sitesinden gerginlik ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklada Atiker Konysapor Başkanı Fatih Yılmaz ve diğer yöneticilerin sözlü saldırıya uğradığı belirtilerek şöyle denildi:
\'\'Karşılaşmanın başından sonuna kadar sakin bir şekilde protokol tribününde maçı izleyen yöneticilerimiz, müsabaka sonunda beklenmeyen bir tepkiyle karşılaştı. Göztepeli yöneticileri maç sonunda tebrik eden yönetim kurulu üyelerimize protokol tribününde bulunan bir şahıs “yobazlar gidin camiye namaz kılın” diye bağırdı. Yöneticilerimiz protokol tribününde yaşanan çirkin saldırı sonrasında uzun süre bu büyük terbiyesizliği yapan kişilerle tartıştı. Olayların büyümesi üzerine Göztepe SK başkanı Mehmet Sepil yönetim kurulu üyelerimizi özür dileyerek sakinleştirmeye çalıştı.\'\'
GÜNBAŞ: FUTBOLUN RUHUNA YAKIŞMAYAN ÇİRKİN DAVRANIŞ
As Başkan Mehmet Günbaş da, yaşananlara sert tepki göstererek, \"Protokol tribününde şahsımıza ve şehrimize büyük bir terbiyesizlik yapılmıştır. Maç sonunda tebrik etmek için Göztepeli yöneticilerin yanına geldiğimizde şeref tribününde oturmayı hak etmeyen ve ortamı germek için hazırda beklediği her halinden belli olan zavallı bir adam bizleri hedef alarak bir takım sözler sarf etmiştir. Ayrımcı, ötekileştirici hem insanlığa hem futbolun ruhuna yakışmayan bu çirkin davranış şeklini misafir takım yöneticilerine ve şehrine reva görenleri kınıyoruz. Bu futbol adına büyük bir ayıp olarak karşımıza çıkıyor. Göztepeli yöneticileri tebrik ediyor, protokol tribünündeki provokatörlere gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz.\'\' ifadelerini kullandı.

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