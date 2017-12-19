T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiker Konyaspor'dan 'sözlü saldırı' açıklaması

Atiker Konyaspor Kulübü, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Göztepeli yöneticileri maç sonunda tebrik eden yönetim kurulu üyelerimize protokol tribününde bulunan bir şahıs 'yobazlar gidin camiye namaz kılın'

19 Aralık 2017 02:08

Atiker Konyaspor Kulübü, deplasmanda Göztepe\'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı yazılı açıklamada, \"Göztepeli yöneticileri maç sonunda tebrik eden yönetim kurulu üyelerimize protokol tribününde bulunan bir şahıs \'yobazlar gidin camiye namaz kılın\' diye bağırdı\" ifadelerini kullandı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;
\"Göztepe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından müsabakayı takip eden başkanımız Fatih Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerimize sözlü saldırıda bulunuldu.
Karşılaşmanın başından sonuna kadar sakin bir şekilde protokol tribününde maçı izleyen yöneticilerimiz müsabaka sonunda beklenmeyen bir tepkiyle karşılaştı. Göztepeli yöneticileri maç sonunda tebrik eden yönetim kurulu üyelerimize protokol tribününde bulunan bir şahıs \"yobazlar gidin camiye namaz kılın\" diye bağırdı.
Yöneticilerimiz protokol tribününde yaşanan çirkin saldırı sonrasında uzun süre bu büyük terbiyesizliği yapan kişilerle tartıştı. Olayların büyümesi üzerine Göztepe SK başkanı Mehmet Sepil yönetim kurulu üyelerimizi özür dileyerek sakinleştirmeye çalıştı.
Protokol tribününde yaşanan çirkin saldırının ardından konuşan asbaşkanımız Mehmet Günbaş \"Protokol tribününde şahsımıza ve şehrimize büyük bir terbiyesizlik yapılmıştır. Maç sonunda tebrik etmek için Göztepeli yöneticilerin yanına geldiğimizde şeref tribününde oturmayı hak etmeyen ve ortamı germek için hazırda beklediği her halinden belli olan zavallı bir adam bizleri hedef alarak bir takım sözler sarf etmiştir. Ayrımcı, ötekileştirici hem insanlığa hem futbolun ruhuna yakışmayan bu çirkin davranış şeklini misafir takım yöneticilerine ve şehrine reva görenleri kınıyoruz. Konya\'ya gelen konuk takımların yöneticilerine gösterdiğimiz misafirperverliği maalesef dışarıda göremiyoruz. Bu futbol adına büyük bir ayıp olarak karşımıza çıkıyor. Göztepeli yöneticileri tebrik ediyor, protokol tribünündeki provokatörlere gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz\" dedi.\"

KONYA / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atiker Konyaspor KulübüGöztepeKulübünFatih YılmazKarşılaşmanınGöztepeliYöneticilerimizOlaylarınGöztepe SKMehmet SepilProtokolMehmet GünbaşMaçAyrımcıKonyaBuDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24