Atiker Konyaspor'dan Özdilek açıklaması

\"Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır\"

\"En kısa sürede yeni teknik direktör konusunda kararımızı vereceğiz\"

KONYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor\'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesindeki duyuruda, \"Yönetim Kurulumuz E.Y. Malatyaspor maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Bu kararın ardından Atiker Konyaspor\'umuz için en uygun ismi takımımızın başına getirmek için girişimlerimiz başlamış bulunmaktadır. En kısa sürede kararımızı verip hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray maçına yeni teknik direktörümüzle çıkmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar Atiker Konyaspor\'umuza hizmetleri için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz\" denildi.