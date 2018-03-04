T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiker Konyaspor'dan Özdilek açıklaması

"Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır" "En kısa sürede yeni teknik direktör konusunda kararımızı vereceğiz" KONYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi

04 Mart 2018 23:52

\"Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır\"

\"En kısa sürede yeni teknik direktör konusunda kararımızı vereceğiz\"

KONYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor\'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Kulübün resmi internet sitesindeki duyuruda, \"Yönetim Kurulumuz E.Y. Malatyaspor maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Bu kararın ardından Atiker Konyaspor\'umuz için en uygun ismi takımımızın başına getirmek için girişimlerimiz başlamış bulunmaktadır. En kısa sürede kararımızı verip hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray maçına yeni teknik direktörümüzle çıkmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar Atiker Konyaspor\'umuza hizmetleri için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Spor Toto Süper LigAtiker Konyaspor MehmetKulüptenKulübünKurulumuzMalatyasporMehmetBuAtiker KonyasporEnGalatasarayBugüne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24