Atiker Konyaspor'dan Mete Kalkavan'a tepki

KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Trabzonspor maçını yöneten hakem Mete Kalkavan\'a tepki gösterdi.

Baydar, \'\'Hakem hatalarından bıktık usandık, bu kaçıncı skora etki eden karar, ilgili kurullara sesleniyoruz; yeter artık, birisi buna dur desin. Biz her maçta hakem mağduriyeti yaşamak zorunda değiliz. Bir düdükle çocukların emekleri heba oluyor, büyük vebal alıyorsunuz” dedi.

Atiker Konyaspor, sahasında Trabzonspor\'la 2-2 berabere kaldı. Gergin geçen maçın ardından açıklama yapan Ahmet Baydar, ligin ilk yarısında Trabzonspor\'la oynanan maçta Traore\'nin sakat kaldığını ve hakemin sarı kart cezası verdiğini, Türkiye Kupası\'ndaki son maçta ise Vedat\'ın sakatlandığını ve yine oyununcunun sarı kartla cezalandırıldığını hatırlattı. Baydar, bugün Ali Turan\'ın direkt kırmızı kart gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

\'\'Trabzonspor maçlarında futbolcumuz Traore’nin ayağı kırıldı hakem sarı kartla geçiştirdi. Kupa maçında Vedat Bora’yı hastanelik ettiler, hakem yine sarı kartla geçiştirdi. Ama bu pozisyonların onda biri bir hareket direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Yetmedi ilk yarı iki net ofsayt pozisyonu es geçildi, rakip takım oyuncuları yüzde yüz gol pozisyonuna girdiler. Yani biz ilk yarıyı bu hatalar zinciri yüzünden 2-0 geride kapatabilirdik. Yediğimiz golde de ofsayt görmezden gelindi ve maalesef 2-1 mağlup duruma düştük. İkili mücadelelerin büyük çoğunluğunda yanlış düdükler çalındı. Kısacası 10 kişiyle Trabzonspor karşısında destan yazan futbolcularımızın sonuna kadar hak ettiği üç puan, Mete Kalkavan ve yardımcılarının berbat ve basiretsiz yönetimi nedeniyle elimizden alındı.\'\'

\"METE KALKAVAN’I İSTEMİYORUZ\"

Mete Kalkavan\'ı Konyaspor maçlarında görmek istemediklerini ifade eden Baydar, \'\'Mete Kalkavan’ın artık karşılaşmalarımızda düdük çalmasını istemiyoruz. Onun ve yardımcılarının verdiği kararlar yüzünden hem saha içi hem saha dışı karışıyor. Sonra sorumlularını başka yerlerde arıyoruz. Şehrin sabrı taştı, herkesi görevini yapmaya davet ediyoruz. Atiker Konyaspor olarak sahada sadece rakip takım ile mücadele etmek istiyoruz hakemlerle değil\'\' dedi.

TFF ve MHK başkanlarını göreve davet eden Baydar, \'\'Maç oynanırken tribünler, karşılaşmayı yöneten hakemlere büyük tepki gösterdi. Bu sırada Şakir Aydın isimli taraftarımız kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Taraftarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Eski yöneticimiz Trabzonsporlular tarafından protokol tribününde yumruklu saldırıya uğradı. Bu olaya sebep olanları şiddetle kınıyoruz\'\' diye konuştu.