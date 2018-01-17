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Spor

Atiker Konyaspor'dan hakem tepkisi

KONYA,(DHA) ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar,  dün Trabzonsporla oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçında oyuncuları Vedat Bora'nın, Kamil Ahmet Çörekçi'nin müdahalesiyle sakalanmasına tepki gösterdi

17 Ocak 2018 16:48

KONYA,(DHA)

ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar,  dün Trabzonsporla oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçında oyuncuları Vedat Bora\'nın, Kamil Ahmet Çörekçi\'nin müdahalesiyle sakalanmasına tepki gösterdi. Baydar, \'\'Trabzon’da hemen hemen aynı dakikalarda, aynı yerde, aynı şekilde neredeyse ikinci bir \'Traore faciası\' yaşıyorduk. O gün o karşılaşmayı yöneten hakem Traore’nin ayağını kıran Durica’ya cesaret edip kırmızı kartını çıkaramadı. Bugün bir başka hakem Vedat Bora’yı hastanelik eden Kamil Ahmet Çörekçi’yi sahadan atamadı\" dedi.
Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 rövanş karşılaşmasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada turu geçen taraf oldu. Karşılaşmayı değerlendiren Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, hırsılı ve disiplinli oyun sonucu turu geçtiklerini belirtti. 
Baydar, daha önce Trabzonspor\'la oynadıkları maçta oyuncuları Traore\'nin, dün oynanan maçta da Vedat Bora\'nın sakatlandığını hatırlatarak, tepki gösterdi. Baydar, \'\'Dün oynanan karşılamada futbol adına tasvip etmediğimiz bir takım gelişmeler yaşandı. Trabzon’da hemen hemen aynı dakikalarda, aynı yerde, aynı şekilde neredeyse ikinci bir \'Traore faciası\' yaşıyorduk. O gün o karşılaşmayı yöneten hakem Traore’nin ayağını kıran Durica’ya cesaret edip kırmızı kartını çıkaramadı, bugün bir başka hakem Vedat Bora’yı hastanelik eden Kamil Ahmet Çörekçi’yi sahadan atamadı\" diye konuştu. 
ADİL YÖNETİM BEKLİYORUZ
Maçların adil olarak yönetilmesini isteyen Baydar, spor yorumcularını da eleştirdi. Baydar, şunları söyledi:
\'\'Bir başka facia ise yersiz, yanlı, ve insanlık dışı yorumlarıyla karşılaşmayı yayıncı kuruluş adına değerlendiren kişiyle ilgili yaşandı. Karşılaşmaları anlatan ya da yorumlayan herkesin mutlaka sempati duyduğu, sevdiği, tuttuğu bir takım vardır.  Bu son derece doğal. Ama canlı yayında milyonların takip ettiği müsabakada hiç kimsenin bir takımı görmezden gelip diğer takımı ön plana taşıyarak ve açık seçik pozisyonları dahi çarpıtarak yorum yapma ya da anlatma hakkına sahip değildir. Futbolcumuz hastanelik olmuş, aynı sahada bir başka futbolcumuzun ayağı kırılmış, pozisyon tekrarları olduğu halde buna rağmen “temas yok” diyecek kadar fanatik bir yorumcuyu camiamız adına kınıyoruz. Burada bir futbolcunun hayatı söz konusu. Nitekim Traore hala sahalara dönemedi ve ne zaman formayı giyeceği belli bile değil.\"

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