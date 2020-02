Atiker Konyaspor'dan Eskişehirspor'a destek

ESKİŞEHİR,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de maddi sıkıntılar nedeniyle futbolcularının lisanslarını tescil edemeyen Eskişehirspor\'a zor gününde Atiker Konyaspor\'dan destek geldi. Atiker Konyaspor, Emre Can Atila ve Erdon Daci\'nin lisanslarının çıkartılabilmesi için muvafakat verdi.

Eskişehirspor\'un resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada Atiker Konyaspor kulübüne teşekkür edildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Kulübümüzün bulunduğu bu zor dönemde, Atiker Konyaspor\'a geçmiş dönemlere ait borçların ertelenmesi, Emre Can Atilla ve Erdon Daci\'nin lisansların çıkartılabilmesi için gereken meblağlarla ilgili muvafakat Atiker Konyaspor Kulübü tarafından verilmiştir. Ayrıca,futbolcu kardeşlerimiz Emre Can Atila ve Erdon Daci\'nin kulübümüze transferlerinde kolaylık sağlayan ve Kulübümüzün yanında olan kardeş kulübümüz Atiker Konyaspor, Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Kulluk ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz.\"