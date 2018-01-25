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Spor

Atiker Konyaspor'dan Demba Ba'ya kanca

KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor, Beşiktaş'ın eski yıldızı Senegalli Demba Ba'yı renklerine bağlamaya çalışıyor

25 Ocak 2018 13:21

KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor, Beşiktaş\'ın eski yıldızı Senegalli Demba Ba\'yı renklerine bağlamaya çalışıyor.
Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor\'dan Yatabare ile Beşiktaş\'tan Orkan Çınar\'ı takıma katan yeşil-beyazlı ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Shangai Shenhua takımında forma giyen Demba ba\'yı da kulup transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, \'\'Demba ba ile ilgili transfer görüşmelerimiz sürüyor. Şu an kesin olarak sonuçlanmadı. Bunun dışında bir kaç oyuncuylada görüşmelerimizi sürdürüyoruz\'\' dedi.

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