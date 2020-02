Atiker Konyaspor'dan anlamlı destek

Konyaspor, Fenerbahçe maçının hasılatını SOBE\'ye bağışlayacak

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçından elde edeceği gelirin Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’na (SOBE) bağışlanacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor\'da, yönetim kurulu üyeleri maç öncesi bir araya geldi. Yönetim kurulunda alınan karara göre, müsabakanın masrafları çıktıktan sonra kalan hasılatın tamamının Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’na (SOBE) bağışlanacağı belirtildi.

\"HER ŞEY PARA DEĞİLDİR\"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan başkan Hilmi Kulluk, \"Anadolu kulüpleri için bu tür maçlar son derece önemlidir. Hasılat diğer karşılaşmalara göre daha fazladır ve birçok kulübün bazı ihtiyaçlarını giderme adına önemlidir. Bizim için de aynı şey söz konusudur. Ancak her zaman her şey para değildir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte öncelikle Otizmle ilgili farkındalığı artırmak ve yanı sıra SOBE’de eğitim gören kardeşlerimiz, yavrularımız, çocuklarımız için camiamız adına bir şeyler yapmak istedik. Hedefimiz; sadece bir tek çocuğumuz olsa dahi, onun gelişimine katkı sağlamak ve geride kalan hayatının onun için daha yaşanılabilir, daha konforlu olabilmesi adına yürüdükleri meşakkatli yolda küçücükte olsa pay sahibi olmak” dedi.

