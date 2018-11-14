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Spor

Atiker Konyaspor'dan, A Milli Takım için klip

KONYA, (DHA) - Atiker Konyaspor, A Milli Futbol Takımı'nın cumartesi Konya'da oynayacağı İsveç maçı öncesi, milli takıma özel 'Buyursunlar gelsinler' temalı klip hazırladı

14 Kasım 2018 17:10

KONYA, (DHA) - Atiker Konyaspor, A Milli Futbol Takımı\'nın cumartesi Konya\'da oynayacağı İsveç maçı öncesi, milli takıma özel \'Buyursunlar gelsinler\' temalı klip hazırladı.
UEFA Uluslar B ligi 2\'nci grupta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, cumartesi günü Konya\'da Büyükşehir Belediye Stadı\'nda İsveç ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise A Milli Takımın, kente gelmesiyle ilgili \'Buyursunlar gelsinler\' temalı bir klip hazırladı. Klipte senaryo gereği A Milli Futbol Takımı\'nın,  Konya\'ya geleceğini duyan şehrin farklı noktalarındaki kişilerin \'Buyursunlar gelsinler\' şeklinde cevap verdiği anlar yer aldı. Şehrin önemli yerlerinin de görsel olarak sunulduğu klip Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk\'un da milli takım için \'Buyursunlar gelsinler başımızın üstünde yerleri var\' cevabıyla sona eriyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- A Milli Takım için hazırlanan klip

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