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Spor

Atiker Konyaspor'da Rizespor mesaisi başladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor, 3 günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

11 Ekim 2018 23:45

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-
ATİKER Konyaspor, 3 günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Atiker Konyaspor, 3 günlük iznin ardından 9\'uncu hafta deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde gerçekleşen antrenmana Milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavi olan Fallou Diagne ve Mustapha Yatabare katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.
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