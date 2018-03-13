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Spor

Atiker Konyaspor'da Petar Filipovic sezonu kapattı

Tolga YANIK-KONYA, (DHA) ATİKER Konyaspor'un defans oyuncu Petar Filipovic'in sol dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı

13 Mart 2018 15:13

Tolga YANIK-KONYA, (DHA)

ATİKER Konyaspor\'un defans oyuncu Petar Filipovic\'in sol dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan Petar Filipovic\'in sol dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.
Kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Futbolcumuz Petar Filipovic’in Konya’da yapılan ilk kontrollerinde sol diz ön çapraz bağında kopma ve dış menisküsünde yırtık bulgusuna rastlandı ve sezonun kalan haftalarında forma giyemeyeceği belli oldu. Oyuncumuzla yapılan görüşmelerde ameliyat olmasına karar verildi ve Petar Filipovic’e Almanya’da önceki gün sol diz dış menisküs ön boynuz onarımı ve sol diz ön çapraz bağ ameliyatı yapıldı. Bundan sonraki süreç kontrolümüz dahilinde geçecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Petar Filipovic yeni sezonda hazır olarak takımımıza dahil olacak” dedi.

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