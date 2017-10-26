Atiker Konyaspor'da Mehmet Özdilek dönemi resmen başladı

İsmail AKKAYA-Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile 2018-2019 sezonunun sonuna kadar anlaştı. Mehmet Özdilek, kendisi ve ekibinin başarıya odaklanarak Konyaspor\'a geldiğini ve buna da inandıklarını söyledi.

Atiker Konyaspor kötü gidişatın ardından geçen Kayserispor maçının ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren yeşil beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaştı.

As Başkan Mehmet Günbaş, teknik direktör bulma konusunda çok ciddi bir şekilde çalışma yaptıklarını belirterek, \'\'Kulübün yapısına, kulübün ve Konyamızın vizyonuna uygun, karakterli, şahsiyetli hoca bulma konusunda çalışmalar yaptık. Yürüttüğümüz çalışmalarda en karakterli, vizyon sahibi bir hoca ile anlaşmak için Mehmet Özdilek ile telefonla görüşme yaptık. Devamında dün akşam Ankara\'da 3 saat süren görüşme sonucu anlaşma sağladık\'\' dedi.

\'BURADA OLMAKTAN SON DERECE MUTLUYUM\'

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ise Konyaspor\'da bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti. Atiker Konyaspor\'un içinde bulunduğu durumu bilerek ekibiyle birlikte Konya\'ya geldiğini ifade eden Özdilek, \'\'Burada yapacağımız iş çok çalışmak olacak. Son 2 yıldır Türkiye\'de örnek kulüp haline gelen en önemli camia Konyaspor\'dur. Zaman içinde dalgalanmalar oluyor. Futbol da geçmişle yaşanan oyun değil, bugün ve bundan sonrası önemli. Çıta yükseldiği için hem kendime, hem ekibime, hem oyunculara, taraftara ve siz değerli medyaya inandığımız ve bu birlikteliği sağlayacağımız için buradayız\'\' dedi.

Özdilek, takımın potansiyeli konusunda eksiklikler olduğunu ve bu eksikleri devre arasında bir iki oyuncu takviyesiyle gidereceklerini söyledi.

Atiker Konyaspor\'un az gol yiyen ve az gol atan bir takım olduğuna dikkat çeken Özdilek, takımın az gol atma tarafını çözmek için çalışacağını söyledi.

Genellikle ligde 17 ve 18\'inci sıralamalardaki takımların başına geçtiğini belirten Özdilek, \'\'Bu süreçleri iyi koordine eden biriyim. Ekonomik tarafı hiç konuşmadık. Ben ve ekibim başarı için buraya geldik. Buna da inanıyoruz. Var olan potansiyeli biz ortaya çıkartacağız\'\' dedi.

Kısa vadedeki hedefinin pazar günü oynanacak Osmanlıspor maçını kazanmak olduğunu belirten Özdilek, UEFA\'da da ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

2 yıldır ligde takım çalıştırmadığı yönündeki soru üzerine Özdilek, 9.5 yıl aralıksız takım çalıştırdığını ve 2 yıl kendi isteğiyle takım çalıştırmadığını ailesine zaman ayırmak istediğini, son 6 ayda da milli takımla ilgili bir süreci olduğu için beklediğini, ligden çok teklif gelmesine rağmen milli takımdaki süreci beklediğini kaydetti. 2 yıldır bekleme süreciyle ilgili konuşmasını sürdüren Özdilek, \'\'Her şerden bir hayır doğuyor. Bu benim için yeni bir doğuş olacak.\'\'

Yeni süreçte sahada daha çok oynayan bir takım olacağını ifade eden Özdilek, \'\'Konyaspor\'un sorunu gol sorunu onu çözmek gerekir. Bulunduğumuz konumun (ligdeki sıralamanın) çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama alınacak iki galibiyette sizi 6\'ncılığa taşıyacağını bilen biriyim. Sakin olacağız, biraz saha içinde kavga etmeyi öğreneceğiz. Yumruk yiyip ona cevap veremeyen görüntümüz var. Saha içinde oyun anlamında kavga etmeyi öğreneceğiz. Pozitif anlamda ne gerekiyorsa yapacağız\'\' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mehmet Günbaş\'ın açıklaması

- Mehmet Özdilek\'in açıklaması

- Mehmet Özdilek\'in imza atması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA-DHA

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