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Atiker Konyaspor'da Mehmet Özdilek dönemi

Cüneyt CENGİZ/İSTANBUL- KONYA, (DHA)-  ATİKER Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Özdilek ile anlaştı

26 Ekim 2017 04:16

Cüneyt CENGİZ/İSTANBUL- KONYA, (DHA)-  ATİKER Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Özdilek ile anlaştı.
Atiker Konyaspor, 2017-2018 sezonunun ilk 9 maçında takımın başında olan teknik Mustafa Reşit Akçay ile geçen Kayserispor mağlubiyetinin ardından yollarını ayırdı. Ardından yeni teknik direktör arayışına giren yeşil-beyazlı yöneticiler Mehmet Özdilek ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinde gece yarası yapılan açıklamada, teknik direktör Özdilek ile Ankara\'da yapılan görüşme sonucu anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Özdilek\'in yarın Konya\'ya gelip sözleşmeyi imzalayacağı ve takımın başında antrenmana çıkacağı ifade edilen açıklamada, \'\'Teknik direktör konusunda çalışmalarını titizliklikle sürdüren yönetim kurulumuz Ankara’da bir araya geldiği tecrübeli teknik direktör Mehmet Özdilek ile her konuda anlaştı. Görüşmeye Atiker Konyaspor’umuz adına başkan yardımcımız Ali Kaya, As başkanımız Mehmet Günbaş, Futbol Şube Sorumlumuz Fatih Tınmaz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Zeren katıldı.\"
Mehmet Özdilek\'in yarın Konya\'ya gelerek sözleşme imzalayacağı ve akşam yapılacak antrenmanda takımın başında olacağı ifade edildi.

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