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Spor

Atiker Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

11 Eylül 2018 15:52

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlardan dönen oyuncular Nejc Skubic, Abdou Razack Traore ve Wilfred Moke\'de katılırken, Paolo Hurtado\'da takımla birlikte çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri, çabukluk çalışması ile başlayan antrenman 5\'e 2 ve dönüşümlü olarak yapılan topla oyun-pas çalışması ile devam etti. Antrenman savunma-hücum organizasyon çalışması ile tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan detaylar

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