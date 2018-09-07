Atiker Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sahasında konuk edeceği Fenerbahçe, maçının hazırlıklarına devam eden Atiker Konyaspor, günü sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular ile takımdan ayrı çalışan Petar Filipovic katılmadı. Paolo Hurtado ise 5’e 2 ve çabukluk çalışmasında takımla birlikte çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan anterman çabukluk ve çift kale maçla sona erdi.

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- Antrenmandan detaylar

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