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Spor

Atiker Konyaspor'da Baydar: "Demba Ba defteri kapandı, Eto'o ile ilgileniyoruz"

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)  Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Demba Ba transferinin kendileri için kapandığını, ancak Eto'o ile ilgilendiklerini söyledi

27 Ocak 2018 16:15

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) 

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Demba Ba transferinin kendileri için kapandığını, ancak Eto\'o ile ilgilendiklerini söyledi.
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Demba Ba ile ilgilendiklerini ancak bu transferin kendileri için kapandığını söyledi. Baydar, \"Bir forvet transferi yapmak istiyoruz. Demba Ba ile ciddi şekilde ilgilendik. Görüşmelerimiz oldu. Ancak gelişen süreçte Demba Ba defteri bizim için kapanmıştır\" dedi.
ETO\'O İLE İLGİLENİYORUZ
Takıma en kısa süre içerisinde bir forvet transferi yapmak istediklerini ifade eden Baydar, \"Takımımıza en kısa sürede takviye yapacağız. Eto\'o tabii ki de büyük bir futbolcu. Kariyeri tartışılmaz. Herkes böyle bir futbolcuyu kendi takımında görmek ister. Eto\'o ile ilgileniyoruz. Süreç nasıl gelişecek hep birlikte göreceğiz\" açıklamasını yaptı.

(FOTOĞRAFLI )
 

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