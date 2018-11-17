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Spor

Atiker Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi

KONYA / DHA Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaştıklarını ve pazartesi günü resmi sözleşmeyi imzalayacağını duyurdu

17 Kasım 2018 00:28

KONYA / DHA

Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaştıklarını ve pazartesi günü resmi sözleşmeyi imzalayacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
\"Atiker Konyaspor’umuz, camiamıza tarihi başarılar yaşatan teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Taraflar arasında bu akşam gerçekleşen görüşme sonrasında tüm konularda anlaşma sağlanmıştır. 
Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman pazartesi günü kulübümüzün organize edeceği imza töreninde resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.
Sözleşmenin detayları imza töreninde spor kamuoyu ile paylaşılacaktır.\"
 

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