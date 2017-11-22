Atiker Konyaspor yarın Marsilya'yı konuk edecek

KONYA / DHA

UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda yer alan Atiker Konyaspor, 5\'inci hafta maçında yarın Fransa\'nın Olympique Marsilya takımını ağırlayacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda saat 21.00\'de başlayacak mücadelede Rusya Futbol Federasyonu\'ndan Sergei Karasev düdük çalacak. Sergei Karasev\'in yardımcılıklarını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin üstlenecek. Atiker Konyaspor\'da uzun bir süredir sakat olan Traore ile Erhan Albayrak, Marsilya mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

5. maçlar öncesinde I Grubu liderlik koltuğunda 8 puanla Salzburg oturuyor. 6 puanlı Marsilya ise 2\'nci sırada yer alıyor. Temsilcimiz Atiker Konyaspor ve Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes\'in de 4\'er puanı bulunuyor.

Atiker Konyaspor\'un muhtemel 11\'i şöyle;

Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Ferhat, Ali Çamdalı, Mehdi Baurabia, Ömer Ali, Musa Araz, Milosevic, Ezekiel

SAKAT: Traore, Erhan

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribünü (Tüm Bloklar) 100 TL, Batı Üst Tribün (Tüm Bloklar) 50 TL, Doğu Alt Tribün (Tüm Bloklar) 50 TL, Doğu Üst Tribün (Tüm Bloklar) 25 TL, Güney Alt/Üst Tribün (Tüm Bloklar) 25 TL, Kuzey Alt/Üst Tribün (Tüm Bloklar) 25 TL, Misafir Tribünü: 50TL.