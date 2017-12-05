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Spor

Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes maçı hazırlıklarını tamamladı

KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor, UEFA Avrupa ligindeki Vitoria Guimaraes maçı hazırlıklarını tamamladı

05 Aralık 2017 20:42

KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor, UEFA Avrupa ligindeki Vitoria Guimaraes maçı hazırlıklarını tamamladı. 
UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda mücadele eden Konyaspor, 7 Aralık Perşembe günü saat 23.05 Portekiz takımı Vitoria Guimaraes takımıyla, Guimaraes şehrinde Afonso Henriques Stadyumu\'nda mücadele karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip bugün Kayacık Tesisleri\'nde yaptığı son antrenmanla  Konya’daki hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Topla oyun ve gol çalışmasıyla antrenman tamamladı. Konyaspor kafilesi yarın 11.00\'da Konya Havalimanı\'ndan Portekiz\'e hareket edecek. Saat 22.00\'de maçın oynanacağı statta son antrenmanını yapacak. Antrenman öncesi de teknik direktör Mehmet Özdilek, bir futbolcu ile basın toplantısı düzenleyecek.

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