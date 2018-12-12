Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -



Spor Toto Süper Lig’in 16\'ncı haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, günün tek çalışmasını akşam saatlerinde Kayacık Tesisleri\'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve toplu-topsuz yapılan ısınma hareketleri ile başlarken, pas çalışması ile devam etti. Oyuncular şut çalışmasının ardından yapılan taktik çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ferhat Öztorun ile Jens Jonsson katılmazken, Selim Ay ve Paolo Hurtado ise fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)