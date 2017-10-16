Atiker Konyaspor-Salzburg maçını Craig Pawson yönetecek

İSTANBUL-(DHA) Atiker Konyaspor\'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Avusturya temsilcisi Salzburg ile sahasında oynayacağı maçta, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlıların, Konya Büyükşehir Belediye Stadı\'nda 19 Ekim Perşembe günü Avusturya ekibi ile oynayacağı ve saat 20.00\'de başlayacak karşılaşmada İngiltere

Futbol Federasyonundan Craig Pawson düdük çalacak. Craig Pawson\'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin yapacak. Edward Matthew Smart\'ın 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Robert Madley ve Chris Kavanagh olacak.

