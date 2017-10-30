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Spor

Atiker Konyaspor, Salzburg maçı hazırlıklarına başladı

KONYA, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4’üncü hafta maçında 2 Kasım Perşembe günü deplasmanda Salzburg ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor maç hazırlıklarına başladı

30 Ekim 2017 16:42

KONYA, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4’üncü hafta maçında 2 Kasım Perşembe günü deplasmanda Salzburg ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor maç hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda ligdeki Osmanlıspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanı pas ve top kapma çalışması ile sürdürdü. Üç gruba ayrılan oyuncular dönüşümlü olarak çift kale maç ve koordinasyon çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan detay görüntü
-Sporcuların çalışmaları

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