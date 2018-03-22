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Spor

Atiker Konyaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor

22 Mart 2018 18:31

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig\'in 27\'inci haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı. Koordineli ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla devam ederken, çabukluk hareketleri ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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