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Spor

Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: 1-0

İsmail AKKAYA/KONYA)(DHA) STAT: Konya Büyükşehir Belediye  HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Osman Gökhan Bilir (xx) ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Filipovıc (x), Ferhat (x) (Dk

29 Ekim 2017 18:57

İsmail AKKAYA/KONYA)(DHA)
STAT: Konya Büyükşehir Belediye 
HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Filipovıc (x), Ferhat (x) (Dk.46 Eren x), Ali Çamdalı (x), Mehdi (xx), Fofana (x) (Dk.83 Ezekıel x),  Milosevic (xxx), Ömer Ali Şahiner (xxx), Eze (x) (Dk.56 Musa Araz xx)
OSMANLISPOR: Hakan (x)- Vrsajevic (x), Numan (xx), Maxso (xx), Pinto (x), Carlos (x) (Dk.74 Josue x), Musa Çağıran (x) (Dk.66 Tugay x), Serdar (xx), Özer (x) (Dk.83 Regattin x), Umar (xx), Doukara (x)
GOLLER: Dk.69 Milosevic (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Ferhat, Skubic (Atiker Konyaspor), Serdar, Tugay (Osmanlıspor)
Süper Lig\'de mücadele eden ve Süper Kupa maçında aldığı 5 maç seyircisiz oynama cezasının son haftasını bu maçla tamamlayan Atiker Konyaspor, sahasında Osmanlıspor\'u 1-0 mağlup etti. 
15\'inci dakikada Doukara\'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Umar\'ın sert şutunda top auta çıktı. 
20\'nci dakikada Numan\'ın geri pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, kaleci Hakan\'ın geçip, topu Eze\'nin önüne atmak istedi. Araya giren defans topu uzaklaştırdı.  
63\'üncü dakikada Mehdi\'nin ceza yayı çizgisi üzerinden sert şutunu kaleci Hakan kornere çeldi.
69\'uncu dakikada Skubic\'in sağ kanattan ortasında kaleci Hakan, topa kucağıyla yatarak müdahale etmeye çalıştı. Ancak Hakan\'ın elinden kaçırdığı topu iyi takip eden Milosevic\'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.
Karşılaşma Atiker Konyaspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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