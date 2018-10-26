Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir\'i konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayıp 5\'e 2 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Kampa giren yeşil-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

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