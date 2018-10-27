Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1

Tolga YANIK / KONYA (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Erdem Bayık (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Diagne (xx), Uğur Demirok (xx), Ferhat Öztorun (xx), Traore (x)(Dk. 64 Fofana x), Jonsson (xx), Yatabare (xx)(Dk. 75 Mücahit Can Akçay x), Jevtovic (xx)(Dk. 71 Veda Bora x), Milosevic (xx), Jahovic (xx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok (xx) - Uğur Uçar (xx), Da Costa (xx), Epureanu (xx), Clichy (xx), İrfan Can Kahveci (xx)(Dk. 77 Soner Aydoğdu x), Mahmut Tekdemir (xx), Visca (xx), Mossoro (xx)(Dk. 70 Jojic x), Kerim Frei (xx)(Dk. 83 Arda Turan x), Bajic (xxx)

GOLLER: Dk. 60 Bajic (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Diagne (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir\'e 1-0 mağlup oldu.

10\'uncu dakikada Traore\'nin ceze sahası dışından sert şutunda top savunmadaki İrfan Can\'a çarpıp kornere çıktı.

26\'ncı dakikada Bajic\'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca\'nın sert şutunda top Diagne\'ye çarpıp kornere çıktı.

29\'uncu dakikada kullanılan taç atışında Epureanu\'dan dönen topu önünde bulan Jonsson\'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

35\'inci dakikada Da Costa\'nın uzun pasında topla buluyan Clichy\'i topu kafayla Bajic\'e indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan\'da kaldı.

60\'ıncı dakikada Kerim Frei\'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic\'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

70\'inci dakikada Milosevic\'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare\'nin şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

76\'ıncı dakikada Jahovic\'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak direğin yanında az farkla auta çıktı.

81\'inci dakikada Jojic\'in pasında topla buluşan Visca\'nın şutunda top kaleci Serkan\'da kaldı.

Karşılaşma Medipol Başakşehir\'in 1-0 üstünlüğü ile bitti.

FOTOĞRAFLI