Atiker Konyaspor – Marsilya maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi’nde son dakika yediği golle Marsilya ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor\'da teknik direktör Mehmet Özdilek, maç sonrası yaptığı açıklamada 1-1 sona eren Marsilya maçından dolayı üzgün olduklarını söyledi.

\"İYİ MÜCADELE ETTİK\"

Gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularını kutlayan Özdilek, ‘’Hepsine verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Maç öncesi stratejimiz ile sahadaki strateji çok uyuşan bir gösterge içindeydi. İlk devre her iki takımın da birbirini kontrol etmesi ile rakip takımı orta sahayı kilitledik. Maçı ikinci devreye taşımak istedik ve planlarımızdan biri buydu. İkinci devrede biraz daha rakibi kendi sahasına kapatmaya zorlamak istedik ve bunu da uyguladık. Kaçırdığımız pozisyonlar oldu. İstediğimiz dakikalarda golü bulduk. 2 ve 3 yakalayacak pozisyonları yakaladık ama golle bütünleştiremedik. Son yediğimiz gol moral bozukluğu getirdi. Ama önemli bir takıma karşı oynadık. İyi bir akşam oldu ama bunu galibiyetle bitirseydik gruptaki pozisyonumuz farklı bir hale gelecekti\" dedi.

\"1-1’LİK SONUCA ÜZGÜNÜZ\"

Matematiksel olarak gruptan çıkma şanlarının halen devam ettiğini de belirten Özdilek, şunları söyledi:

‘’Son maçı da bu düşüncelerle oynayacağız. Ama realitemiz şu ki, 1-1’lik Marsilya maçına üzgünüz. Ancak hem takımı hem de seyirciyi tebrik ediyorum. Büyük bir birliktelik var. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Ligde önemli bir mücadelemiz var. Çalışmaya devam edeceğiz.’’

\"HATALARIMIZDAN DERS ALACAĞIZ\"

Moke ve Serkan’ın da çok üzgün olduğunu dile getiren Özdilek, ‘’Ama kafalarını kaldırmak zorundalar. Çünkü ligde önemli bir mücadeleye gireceğiz ve hatalarımızdan da ders alacağız’’ diye konuştu.

GARCIA: \"MUCİZEDEN BAHSEDİLEMEZ\"

Son dakika gölüyle beraberliği yakalayan Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia ise son dakika gelen gol için bir mucizeden bahsedilemeyeceğini söyledi. Bir gazetecinin ‘Maç sonucu için mucizeden bahsedebilir miyiz’ sorusu üzerine açıklama yapan Garcia, ‘’Hayır. Mucize tesadüfen gerçekleşir. Biz ise maçta pozisyonlar bulduk. Oyuna giren oyuncularımızın hızını gördük. Njie’nin topu oraya kadar getirdiğini gördük ve savunmaya çarpmasıyla da golü bulduk’’ dedi.

\"YA KAZANACAĞIZ, YA KAZANACAĞIZ\"

Oynadıkları grupta Salzburg’un lider olduğunu ve bir sonraki maça rahat çıkacaklarının hatırlatılarak bu rahatlığın kendilerinde de olup olmadığı sorulan Garcia, şöyle dedi:

‘’Çok zor bir maçı atlattık. Beraberlik hayati önem taşıyordu. Her şeyi değiştirdi. Salzburg maçında ya kazanacağız ya kazanacağız. Salzburg’unda hazırlıklı geleceğini düşünüyorum. Vitoria Guimaraes de Konya maçında her şeylerini ortaya koyacaktır.’’

